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Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
12.10.2018 12:11
Вчера вечером оккупированное село Саханка Новоазовского района Донецкой области попала под обстрел, в результате чего повреждены частный дом, газопровод и линия электропередачи. Об этом сообщили в «администрации» Новоазовского района.
Оккупационные «власти» сообщают:
«Вечером около 17:00 подверглось обстрелу село Саханка, в результате чего повреждены фасад, остекление, и кровля частного дома по улице Конституции. Кроме того, на этой же улице поврежден газопровод и линия электропередачи».
При этом данных о пострадавших не поступало.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, ЛЭП, Саханка
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