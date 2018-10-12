Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод

12.10.2018 12:11

Вчера вечером оккупированное село Саханка Новоазовского района Донецкой области попала под обстрел, в результате чего повреждены частный дом, газопровод и линия электропередачи. Об этом сообщили в «администрации» Новоазовского района.

Оккупационные «власти» сообщают:

«Вечером около 17:00 подверглось обстрелу село Саханка, в результате чего повреждены фасад, остекление, и кровля частного дома по улице Конституции. Кроме того, на этой же улице поврежден газопровод и линия электропередачи».

При этом данных о пострадавших не поступало.

Источник: https://donpress.com