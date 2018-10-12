- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 октября09:22
- Фейковый брак под "флагами" боевиков: стало известно, сколько стоит сыграть свадьбу в Донецке и Луганске. ВИДЕО09:09
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов, ранен один боец ВСУ08:05
- Россиянин Ширяев приехал на Донбасс убивать украинцев, но словил смертельную "ответку" от ВСУ07:56
- С территории РФ в «ДНР» через лесополосу на границе проезжают «Уралы» и «КАМазы»07:48
- «Создают базу красивых девушек». Соцсети сообщают о новшествах на блокпостах ОРДО07:37
- Дончанин о "выборах": "Вспомните эти фото, когда опять по ТВ увидите согнанные толпы на очередную хр**ь в Донецке23:06
- Тяжелые сутки на Донбассе: боевики интенсивно обстреливают украинские позиции из крупного калибра22:14
- Не будет ни мира, ни территорий: Порошенко о компромиссе с Россией21:20
- Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя 21:06
«Снимают с ролей». Пореченков пожаловался на проблемы после визита в «ДНР»
Поддержавший оккупацию Донбасса российский актер Михаил Пореченков заяивл, что из-за поездки в «ДНР» ему начали отказывать в ролях и перестали звать сниматься в кино. Об этом он сообщил в интервью росСМИ.
Актер отмечает:
«Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов. Нет, меня это не смущает. Значит, так надо».
Российские журналисты отмечают, что по словам актера, он никогда не уклонялся от политики, выражал позицию по аннексии Крыма и оккупации Донбасса, и даже комментировал смерть главы террористов «ДНР» Александра Захарченка. Также, Пореченков добавил:
«Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, актер, ДНР
- Семь романов Михаила Ефремова
- Смерть культового актера: за дело взялись правоохранители
- Подлечившийся от белой горячки актер Панин снова собирается на Донбасс
- "МГБ ЛНР" разгоняет информацию, что к "перевороту" причастны "дрёмовцы", - ИС
- Кинокритики назвали лучшие фильмы года (ФОТО + ВИДЕО)
- Татьяна Кравченко: "Найдите мою первую любовь!"
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 октября09:22
- Фейковый брак под "флагами" боевиков: стало известно, сколько стоит сыграть свадьбу в Донецке и Луганске. ВИДЕО09:09
- В Ровеньках закрыли пивзавод08:28
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов, ранен один боец ВСУ08:05
- Россиянин Ширяев приехал на Донбасс убивать украинцев, но словил смертельную "ответку" от ВСУ07:56
- С территории РФ в «ДНР» через лесополосу на границе проезжают «Уралы» и «КАМазы»07:48
- «Создают базу красивых девушек». Соцсети сообщают о новшествах на блокпостах ОРДО07:37
- Даже фашисты не делали такого: блогер поразил знаковым фото из оккупированного Луганска после прихода России07:28
- Дончанин о "выборах": "Вспомните эти фото, когда опять по ТВ увидите согнанные толпы на очередную хр**ь в Донецке23:06
- Тяжелые сутки на Донбассе: боевики интенсивно обстреливают украинские позиции из крупного калибра22:14
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 октября09:22
- Фейковый брак под "флагами" боевиков: стало известно, сколько стоит сыграть свадьбу в Донецке и Луганске. ВИДЕО09:09
- В Ровеньках закрыли пивзавод08:28
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов, ранен один боец ВСУ08:05
- Россиянин Ширяев приехал на Донбасс убивать украинцев, но словил смертельную "ответку" от ВСУ07:56
- С территории РФ в «ДНР» через лесополосу на границе проезжают «Уралы» и «КАМазы»07:48
- «Создают базу красивых девушек». Соцсети сообщают о новшествах на блокпостах ОРДО07:37
- Даже фашисты не делали такого: блогер поразил знаковым фото из оккупированного Луганска после прихода России07:28
- Дончанин о "выборах": "Вспомните эти фото, когда опять по ТВ увидите согнанные толпы на очередную хр**ь в Донецке23:06
- Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное22:42
- Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное22:42
- Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля22:00
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Врачи рассказали, кому нельзя вакцинироваться от гриппа11:15
- Ювелирные украшения по знакам Зодиака09:31
- Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках09:15
- Самые красивые женщины по Знаку Зодиака08:48
- 7 снов, которые снятся к счастью07:46
- Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру07:24
- «Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''22:13
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших
- Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети
- Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
- "Приятного аппетита". В ОРДЛО прибыла «гумпомощь» с опарышами
- Найдено тело скандального российского актера
- Всё, этими действиями Пушилин закопал собственный авторитет