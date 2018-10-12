- Из-за обстрела жители Донецка остались без света13:57
- В Ичне продолжают греметь одиночные взрывы11:39
- В Горловке боевики «ДНР» заставляют школьников разбирать и собирать оружие10:58
- Полностью уничтожили: после точного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе. ВИДЕО10:39
- Разозленный Томосом оккупант обрушил на ВСУ тяжелую артиллерию и был "наказан"10:21
- Жители оккупированной части Донетчины не верят заявления политиков из РФ09:58
- Порошенко пообещал не превращать Луганск и Донецк в Грозный09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 октября09:22
- Фейковый брак под "флагами" боевиков: стало известно, сколько стоит сыграть свадьбу в Донецке и Луганске. ВИДЕО09:09
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов, ранен один боец ВСУ08:05
Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя
Армия Украины ответила врагу на провокации. В итоге был уничтожен взводный опорный пункт наряду с блиндажом, где находились террористы.
Видео было опубликовано на "Фейсбуке" одним из офицеров ВСУ Анатолием Штефаном. ВСУ дали ответ врагу, который постоянно обстреливал украинские позиции. В этот раз армии Украины удалось разбомбить взводный опорный пункт, а также блиндаж террористов. Видео было опубликовано в "Фейсбуке" одним из офицеров ВСУ Анатолием Штефаном, передает издание "Диалог.UA".
Офицер сообщил, что войска оккупанта на протяжении долгого времени пытались спровоцировать украинских воинов. В итоге им была дана довольно жесткая "ответка" в виде огня, который застал сепаратистов врасплох. "Нам удалось не просто хорошо попасть прямо по врагу. Мы попросту уничтожили ВОП наряду с блиндажом, где были террористы. Не стоит беспокоить воинов ООС, ибо они могут разозлиться", - написал Анатолий Штефан.
На этом фоне стоит отметить, что поступало сообщение о массовой наркомании среди террористов, воюющих на стороне "Л/ДНР". Учитывая данный факт, стрелять они могли по позициям украинских военных в нетрезвом состоянии. Кроме того, в "Л/ДНР" боевики готовят таможню для транспорта. Однако эксперты пока что не назвали причины, для чего им это нужно.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, террористы, ООС
- Мнение: "Атака на Логвиново была сплошной импровизацией"
- Жители "ДНР" обвинили Россию в предательстве: люди написали, почему Донбасс больше не хочет в РФ
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы
- В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР": подробности нового решения людей Захарченко
- Убит один из соратников Стрелкова
- Террористы лезут на свободный Донбасс под прикрытием "Града"
- Из-за обстрела жители Донецка остались без света13:57
- Что скрывают боевики «ЛНР» в школах13:52
- Российский наемник после смерти "подставил" Кремль, полностью разоблачив агрессора12:28
- В «ЛНР» хотят обеспечить явку на «выборах» за счет боевиков «ЛНР» и бюджетников12:01
- В Ичне продолжают греметь одиночные взрывы11:39
- В Горловке боевики «ДНР» заставляют школьников разбирать и собирать оружие10:58
- Полностью уничтожили: после точного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе. ВИДЕО10:39
- Разозленный Томосом оккупант обрушил на ВСУ тяжелую артиллерию и был "наказан"10:21
- Жители оккупированной части Донетчины не верят заявления политиков из РФ09:58
- Порошенко пообещал не превращать Луганск и Донецк в Грозный09:41
- Из-за обстрела жители Донецка остались без света13:57
- Что скрывают боевики «ЛНР» в школах13:52
- Москва готова к "насильственным проявлениям" и угрожает Украине ответить на Томос12:50
- Российский наемник после смерти "подставил" Кремль, полностью разоблачив агрессора12:28
- В «ЛНР» хотят обеспечить явку на «выборах» за счет боевиков «ЛНР» и бюджетников12:01
- В Ичне продолжают греметь одиночные взрывы11:39
- Томос "развязал языки" террористам: Стрелков разоткровенничался о роли РПЦ в войне на Донбассе11:20
- В Горловке боевики «ДНР» заставляют школьников разбирать и собирать оружие10:58
- Полностью уничтожили: после точного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе. ВИДЕО10:39
- Разозленный Томосом оккупант обрушил на ВСУ тяжелую артиллерию и был "наказан"10:21
- Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное22:42
- Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля22:00
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Врачи рассказали, кому нельзя вакцинироваться от гриппа11:15
- Ювелирные украшения по знакам Зодиака09:31
- Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках09:15
- Самые красивые женщины по Знаку Зодиака08:48
- 7 снов, которые снятся к счастью07:46
- Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру07:24
- «Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''22:13
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших
- Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса
- Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети
- "Приятного аппетита". В ОРДЛО прибыла «гумпомощь» с опарышами
- Найдено тело скандального российского актера
- Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя