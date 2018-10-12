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Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя

12.10.2018 21:06
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Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя

Армия Украины ответила врагу на провокации. В итоге был уничтожен взводный опорный пункт наряду с блиндажом, где находились террористы.

Видео было опубликовано на "Фейсбуке" одним из офицеров ВСУ Анатолием Штефаном. ВСУ дали ответ врагу, который постоянно обстреливал украинские позиции. В этот раз армии Украины удалось разбомбить взводный опорный пункт, а также блиндаж террористов. Видео было опубликовано в "Фейсбуке" одним из офицеров ВСУ Анатолием Штефаном, передает издание "Диалог.UA".

Офицер сообщил, что войска оккупанта на протяжении долгого времени пытались спровоцировать украинских воинов. В итоге им была дана довольно жесткая "ответка" в виде огня, который застал сепаратистов врасплох. "Нам удалось не просто хорошо попасть прямо по врагу. Мы попросту уничтожили ВОП наряду с блиндажом, где были террористы. Не стоит беспокоить воинов ООС, ибо они могут разозлиться", - написал Анатолий Штефан.


На этом фоне стоит отметить, что поступало сообщение о массовой наркомании среди террористов, воюющих на стороне "Л/ДНР". Учитывая данный факт, стрелять они могли по позициям украинских военных в нетрезвом состоянии. Кроме того, в "Л/ДНР" боевики готовят таможню для транспорта. Однако эксперты пока что не назвали причины, для чего им это нужно.


Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, террористы, ООС
 
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