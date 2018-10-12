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Архив - Донецкая область

Взрыв в Лисичанске: детей срочно эвакуируют со школы

12.10.2018 11:56
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Взрыв в Лисичанске: детей срочно эвакуируют со школы

Около 11 часов утра 12 октября началась эвакуация детей в ССШ № 27 Лисичанска, которая расположена в южной части города.

По словам очевидцев, рядом со школой произошел взрыв. Дети увидели дым и слышали звук взрыва в районе заброшенных многоэтажных домов, которые расположены в несколько десятков метров от учебного заведения. Есть также предположения, что ЧП произошло на школьном дворе.

В данный момент проходы к домам и школе перекрыты, а учеников отправили домой.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Лисичанск, школа, взрыв
 
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