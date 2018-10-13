Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин пообещал компенсировать оплату услуг ЖКХ для переселенцев

13.10.2018 19:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин пообещал компенсировать оплату услуг ЖКХ для переселенцев

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин поручил соответствующим службам проработать вопрос компенсации оплаты услуг ЖКХ для переселенцев. Об этом он заявил в так называемым «Совете министров ДНР».
Пушилин сообщил, что поручил проработать вопрос компенсации оплаты услуг ЖКХ для тех граждан, которые пострадали в результате боевых действий, и проживают в социальных объектах:
«Необходимо проработать механизм списания задолженности. Принять меры по социализации вынужденных переселенцев. Определить категории граждан, проживающих в пунктах временного размещения. Провести анализ имеющегося маневренного фонда».
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, компенсация, ЖКХ, услуги, ДНР, Пушилин, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх