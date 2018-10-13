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"Республика" готова "вспыхнуть": шахтеры "ДНР" жалуются на нищенские зарплаты
Социальное напряжение на оккупированной части Донбасса растет с каждым днем. Обнищавшее население уже на грани. О катастрофе на Донбассе признался сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", ссылаясь информированный источник, передает "Диалог.UA".
Отмечается, что в террористической "ДНР" за последнее время резко уменьшили зарплаты шахтерам. Например, на шахте "Холодная балка", что в оккупированной Макеевке, выплаты урезали приблизительно на четверть всего за пару лет. "Зашел у меня сегодня с папой разговор о зарплате на шахте. Говорит, уменьшилась. 2-3 года назад забойщики около 25 (тысяч рублей) получали, теперь до 20. На участках, где 10 было, стало 7-8", - передал ресурс слова источника. Тот возмутился, что все это происходит на фоне уверений главарей "ДНР" и Кремля о росте выплат горнякам. Для этого, отметил источник, даже придумана хитрая схема. "Это как у бюджетников - оклад подняли, а надбавки забрали", - отметил он, добавив, что ситуация как на "Холодной балке" наблюдается на предприятиях всего оккупированного Донбасса.
Теги: Донбасс, зарплата, ДНР, шахтеры
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