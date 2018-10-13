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Ситуация на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов, ранен один боец ВСУ
На протяжении суток 12 октября в зоне операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 26 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в том числе четыре – из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.
В частности, как сообщили в пресс-центре штаба ООС, противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 100 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает segodnya.ua.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", – отметили в штабе.
Опорные пункты ВСУ в районе Новолуганского оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 100 мм и вооружения БМП, а защитников Троицкого и Светлодарска – из минометов калибра 82 мм.
В результате обстрела один украинский боец получил легкие ранения. В то же время, по данным разведки, за сутки были уничтожены двое оккупантов и еще двое ранены.
Теги: Донбасс, ранения, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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