В Ичне продолжают греметь одиночные взрывы

13.10.2018 11:39

Сегодня утром на территории шестого арсенала возле поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области продолжаются мероприятия по ликвидации последствий взрывов боеприпасов.

Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны, передает donpress.com.

По данным ведомства, интенсивность взрывов в ночное время значительно снизилась. На данный момент на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, инженерная и специальная техника ВСУ,. Кроме того, 15 групп разминирования продолжают работать на технической территории.

В ГосЧС добавили, что за минувшие сутки пожарная авиация — самолеты Ан-32П и вертолет Ми-8 — осуществила 39 сбросов воды (186 тонн).

Также, саперы очищали от боеприпасов 16 населенных пунктов, расположенных вокруг складов.