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Жители оккупированной части Донетчины не верят заявления политиков из РФ
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области в очередной раз возмущены высказываниями российских политиков, обещающих «важное решение по ДНР и ЛНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» и их российские кураторы через подконтрольные им «СМИ» и паблики распространяют высказывания политиков из РФ об обещаниях «принять важное решение по ДНР и ЛНР», «признать ДНР и ЛНР», «дать гражданство жителям ДНР И ЛНР» и т.д. В этот раз громкое заявление сделал Константин Затулин.
Жители временно оккупированных территорий реагируют на подобные высказывания с откровенным негодованием, сарказмом и раздражением:
«Знатный рассказчик)»,
«Донбасс в роли страшилки для жителей РФ. Низя мол так делать! Не то будет так же плохо как на Донбассе. Сплошь и рядом — трепотня!»,
«Иван, а мне и ненадо, всеравно платить больше нибудут.Хочеш сей, а хочеш куй, всеравно получиш ......, Соседка 50 лет педогогическова стажа, пенсия 3200 руб, и еще по суду выщитывают 800руб за отопление, мол неплатила в 14, 15, годах!»
«А памойму, эту старую сказку мы все слышали в 14, патом в 15, толька даты миняют, и фамилии. А лохи дасихпор видуца!!! ждут с моря погоду!!! кагдаже вы прозреете наконец????? Блаженые!!!!!!!»
«Прости господи, вы…ся после опусов что мы не такие, угу поверили… все на нас выезжаете, совнсть совсем потеряли, а закон бумеранга еще ни кто ни когда не избежал».
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, гражданство, ДНР, ЛНР, соцсети, РФ
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