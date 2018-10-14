Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у детей и заполняют непонятные анкеты

14.10.2018 13:33

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области озадачены действиями боевиков «ДНР» и российских оккупантов на блокпостах вблизи линии разграничения. Теперь отпечатки пальцев берут даже у детей. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированных территорий на блокпостах на въезд на временно оккупированные территории Донетчины боевики «ДНР» и российские оккупанты» пытаются брать отпечатки пальцев даже у 16-летних детей. Кроме того, боевики на блокпостах заполняют какие-то анкеты на украинском языке:

«А я вам расскажу — ехал с сестрой (16 лет) у нее ID, вытяг забыли взять, отправили к ментам, хотели отпечатки взять, мы категорически отказались по скольку не могли сказать для чего и на каком основании, мурыжили голову мин 40 после чего мы проехали».

«Но какую то анкету (к моему удивлению, анкета была на украинском) заполняли они на компьютере»

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