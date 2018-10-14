- Война превратила этот город в загримированный труп - фото23:50
- Вот что натворили оккупанты. Горловчанин опубликовал жуткое видео поселка 23:44
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"22:10
- В центре Мариуполя провалилась земля. ВИДЕО21:15
- На гонках в Мариуполе разбился мотоциклист. ВИДЕО20:16
- Тимошенко приехала молиться в прифронтовой Донбасс и удивила заявлением об Украине19:50
- Сегодня в районе Крымского получил ранение боец ВСУ17:47
- До Нового года – 80 дней: мариупольцы уже нарядили елку15:54
- На Донбассе зафиксированы колонны российской военной техники14:28
- Боевики «ДНР» держат под жестким контролем школы и больницы 14:22
"Братские ЛНР и ДНР" наконец задумались о собственном "безвизе" – фейковые републики могут снести таможню
Более четырех лет просторами интернета гуляла шутка про "Л/ДНР" о "разделении братских народов". И действительно: люди, призывающие в мифическую Новороссию Днепр, Харьков, Одессу и тд, до сих пор оказались не в состоянии даже объединиться даже в рамках Донбасса.
В "ДНР" и "ЛНР" перед предстоящими " выборами" с подачи Москвы снова заговорили о "объединении республик". Там говорят об упразднении таможни, передает "Российский Диалог".
По данным издания, уже в октябре-ноябре можно ждать упразднение таможен между самопровозглашенными террористическими "республиками". Об этом в своем телеграм-канале сообщил "депутат Народного совета Донецкой народной республики" Владислав Бриг. Пари этом сепаратист уверяет, чо для этого шага уже разработан весь необходимый пакет документов. В преддверии "выборов" о необходимости упразднения таможен в один голос, с подачи Москвы заявляли ставленники Кремля Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, таможня, ДНР, ЛНР, Пушилин, безвизовый режим, Пасечник
- Пушилин заявил о срыве проведения выборов в «ДНР» и «ЛНР»
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина
- Пушилин: «Народ Донбасса сам решит, когда и как проводить выборы»
- В ООН не видят возможности провести выборы в Донбассе
- Российский журналист о выборах "ДНР": "Посмотрим, как без автоматов и Путиным за спиной, славным партиям Новороссии удастся быть состоятельными"
- Эксперт: перенос сепаратистских выборов ударил по верующим в "русский мир"
- Война превратила этот город в загримированный труп - фото23:50
- Вот что натворили оккупанты. Горловчанин опубликовал жуткое видео поселка 23:44
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"22:10
- В центре Мариуполя провалилась земля. ВИДЕО21:15
- На гонках в Мариуполе разбился мотоциклист. ВИДЕО20:16
- Тимошенко приехала молиться в прифронтовой Донбасс и удивила заявлением об Украине19:50
- Сегодня в районе Крымского получил ранение боец ВСУ17:47
- До Нового года – 80 дней: мариупольцы уже нарядили елку15:54
- На Донбассе зафиксированы колонны российской военной техники14:28
- Боевики «ДНР» держат под жестким контролем школы и больницы 14:22
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака23:52
- Война превратила этот город в загримированный труп - фото23:50
- Вот что натворили оккупанты. Горловчанин опубликовал жуткое видео поселка 23:44
- "Выборы" в ОРДЛО: зачем в России заговорили о признании фейковых "республик"22:36
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"22:10
- В Раде хотят перенести День Независимости21:42
- В центре Мариуполя провалилась земля. ВИДЕО21:15
- Выходные на Новый год и Рождество: сколько дней будут отдыхать украинцы20:42
- На гонках в Мариуполе разбился мотоциклист. ВИДЕО20:16
- Тимошенко приехала молиться в прифронтовой Донбасс и удивила заявлением об Украине19:50
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака23:52
- "Выборы" в ОРДЛО: зачем в России заговорили о признании фейковых "республик"22:36
- Кого не можна вітати з Днем захисника України18:13
- Патриарх Варфоломей оставил многих «в дураках»: какие последствия несет Украине решение Синода 17:31
- Политолог Александр Кочетков: Чтобы вернуть Донбасс, нужно навести порядок в самой Украине17:13
- Покрови Пресвятої Богородиці: Як відзначати, чому вірити та що готувати15:35
- В Украине разгорелся скандал из-за бэби-боксов: что с ними не так22:17
- На Землю летит метеорит, который задел Луну и может уничтожить все живое. ВИДЕО18:36
- Гороскоп на 2019 год по году рождения14:23
- Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное22:42
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые
- Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
- Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Найдено тело скандального российского актера
- "Приятного аппетита". В ОРДЛО прибыла «гумпомощь» с опарышами
- Российский наемник после смерти "подставил" Кремль, полностью разоблачив агрессора
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"