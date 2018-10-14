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Архив - Донецкая область

Сегодня в районе Крымского получил ранение боец ВСУ

14.10.2018 17:47
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Сегодня в районе Крымского получил ранение боец ВСУ

В течение прошедших суток враг сохранял активность. Всего было зафиксировано 26 вооруженных провокаций. В результате боевых действий ни один защитник Украины не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Луганское направление
Здесь неприятель 10 прицельно обстрелял наши позиции.
Вчера утром, в 07:30, в сторону защитников поселка Свободное со стороны оккупированного Первомайского враг выпустил 10 мин калибра 82 мм.
Позже, около 10:35, под минометным огнем оказались окрестности поселка Троицкое. Со стороны н.п. Калиновое противник выпустил 8 мин калибра 82 мм.
После обеда, в 15:35, оккупанты снова открыли огонь по защитникам Свободного. В этот раз наши бойцы насчитали 20 разрывов мин 82 калибра.
По нашим позициям в районе Светлодарска боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, также было выпущено 3 мины 82 калибра.
С наступлением темноты, в 19:30 и в 22:34 российские наемники два раза открывали огонь из минометов 120 калибра вблизи Новолуганского, выпустив 8 и 11 мин соответственно.
Возле н.п. Катериновка, Крымское и Степное зафиксированы вражеские обстрелы с примененнием пулеметов и гранатометов.
Наши бойцы, практически на каждую провокацию, отвечали огнем из штатного вооружения.
Донецкое направление
За вчерашний день на этом участке боевики 16 раз нарушили режим тишины.
Мощный и продолжительный обстрел наблюдался под Лебединским. С 17:00 до 22:00 наши военнослужащие находились под огнем из минометов 120 и 82 калибров. Кроме того, активно применялись гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Противник стрелял со стороны оккупированного поселка Саханка.
До этого, утром в 09:20 и в 10:50, также зафиксированы обстрелы наших позиций в районе Лебединского.
Возле Водяного, Гнутово, Павлополя и Красногоровки для обстрелов враг использовал пехотное оружие и гранатометы различных типов.
Кроме того, вчера вечером из минометов калибра 120 и 82 мм были обстреляны поселки Чермалык и Широкино — было насчитано около 10 снарядов. Огонь велся из оккупированных н.п. Верхнешироковское и Саханка.
Сегодня последствия этих обстрелов оценивают представители украинской стороны в СЦКК и СММ ОБСЕ.
Ситуация на сегодня, 14 октября
По состоянию на 07:00 утра было зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов.
На Донецком направлении было зафиксировано 5 из них — вблизи н.п. Гнутово, Широкино, Пески и Богдановка. Оккупанты применяли пехотное оружие.
Еще одна провокация отмечена на Луганском направлении. Ночью в районе Крымского враг вел огонь из ручных и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Сегодня под Крымским был ранен один наш военнослужащий.
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, ранение, ВСУ, обстрелы, боец
 
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