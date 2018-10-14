Сегодня в районе Крымского получил ранение боец ВСУ

14.10.2018 17:47

В течение прошедших суток враг сохранял активность. Всего было зафиксировано 26 вооруженных провокаций. В результате боевых действий ни один защитник Украины не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Луганское направление

Здесь неприятель 10 прицельно обстрелял наши позиции.

Вчера утром, в 07:30, в сторону защитников поселка Свободное со стороны оккупированного Первомайского враг выпустил 10 мин калибра 82 мм.

Позже, около 10:35, под минометным огнем оказались окрестности поселка Троицкое. Со стороны н.п. Калиновое противник выпустил 8 мин калибра 82 мм.

После обеда, в 15:35, оккупанты снова открыли огонь по защитникам Свободного. В этот раз наши бойцы насчитали 20 разрывов мин 82 калибра.

По нашим позициям в районе Светлодарска боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, также было выпущено 3 мины 82 калибра.

С наступлением темноты, в 19:30 и в 22:34 российские наемники два раза открывали огонь из минометов 120 калибра вблизи Новолуганского, выпустив 8 и 11 мин соответственно.

Возле н.п. Катериновка, Крымское и Степное зафиксированы вражеские обстрелы с примененнием пулеметов и гранатометов.

Наши бойцы, практически на каждую провокацию, отвечали огнем из штатного вооружения.

Донецкое направление

За вчерашний день на этом участке боевики 16 раз нарушили режим тишины.

Мощный и продолжительный обстрел наблюдался под Лебединским. С 17:00 до 22:00 наши военнослужащие находились под огнем из минометов 120 и 82 калибров. Кроме того, активно применялись гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Противник стрелял со стороны оккупированного поселка Саханка.

До этого, утром в 09:20 и в 10:50, также зафиксированы обстрелы наших позиций в районе Лебединского.

Возле Водяного, Гнутово, Павлополя и Красногоровки для обстрелов враг использовал пехотное оружие и гранатометы различных типов.

Кроме того, вчера вечером из минометов калибра 120 и 82 мм были обстреляны поселки Чермалык и Широкино — было насчитано около 10 снарядов. Огонь велся из оккупированных н.п. Верхнешироковское и Саханка.

Сегодня последствия этих обстрелов оценивают представители украинской стороны в СЦКК и СММ ОБСЕ.

Ситуация на сегодня, 14 октября

По состоянию на 07:00 утра было зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов.

На Донецком направлении было зафиксировано 5 из них — вблизи н.п. Гнутово, Широкино, Пески и Богдановка. Оккупанты применяли пехотное оружие.

Еще одна провокация отмечена на Луганском направлении. Ночью в районе Крымского враг вел огонь из ручных и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Сегодня под Крымским был ранен один наш военнослужащий.

Источник ДонПресс