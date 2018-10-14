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Архив - Донецкая область

В центре Мариуполя провалилась земля. ВИДЕО

14.10.2018 21:15
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В центре Мариуполя провалилась земля. ВИДЕО

В центре Мариуполя на отреставрированной Театральной площади образовался неизвестный провал в земле.
В социальных сетях мариупольцы обсуждают видео, снятое в новом Дрим-парке.
Так, судя по кадрам, на Театральной площади провалилась земля и высаженный на ней газон.
MRPL.CITY выяснит, что произошло и почему образовался провал.
Мы будем следить за развитием ситуации.



Теги: Донбасс, Мариуполь, сквер, провал
 
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