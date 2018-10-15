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Бежали, бросив оружие. НВФ неудачно атаковали ВСУ под Авдеевкой
Сегодня утром бойцы ООС успешно отбили атаку подразделений НВФ в районе прифронтовой Авдеевки Донецкой области. Об этом заявил представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов.
Так, представитель штаба ООС отметил:
«В 6 часов утра отмечены попытки противника вести активные штурмовые действия. В районе населенного пункта Авдеевка наши защитники успешно отразили атаку врага. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в ходе боя не допущено».
Жуганов добавил, что потерпев неудачу, оккупанты бежали с поля боя, оставив там свое оружие:
«Две группы оккупантов, будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, подошли на дальность эффективного ведения огня. Передвижение врага постоянно контролировалось», — говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС. Отмечается, что оккупанты отступили, но не все. «Некоторые успевают вынести. Им уже не воевать. Завершает дело резервная группа под командованием младшего лейтенанта Александра Чабана, которая прочесывает место боя и убеждается в том, что противника на подступах к нашим позициям нет. Враг на поле боя оставил оружие — ручной пулемет РПК, который по номерному учету никогда не состоял в ВСУ».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, оружие, ВСУ
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