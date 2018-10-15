- Жителей "республик" поздравили с Днём защитника Украины и повесили украинский флаг!13:02
- В ОРДО рассказали, как «борются» с «украинской пропагандой»12:45
- "Мы обманулись", - боевики на Донбассе начали признавать, что России «республики» не нужны12:09
- В сеть выложили новые снимки массового захоронения наемников РФ11:53
- "РФ заинтересована в незаконных выборах в ОРДЛО и поддержке определенной кандидатуры", - мнение эксперта11:33
- В декабре пройдут выборы в Донецкой области10:35
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети09:46
- Стало известно, как будет меняться месторасположение КПВВ на Донбассе08:47
- Дончане говорят о «военнослужащих» с шевронами РФ в городе08:41
- Минсоцполитики изменит порядок выплаты пенсий жителям ОРДЛО08:33
Ярош анонсировал вывод УДА с передовой в зоне ООС
Добровольцы УДА будут выведены с передовой на Донбассе для последующего размещения в подразделениях территориальных отрядов обороны. Такое заявление сделал глава Украинской Добровольческой Армии, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.
Так, лидер УДА сообщил:
«Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны… Сегодня главная задача для УДА — это построение территориальных отрядов обороны, которые должны четкий функционал».
По словам Яроша, сейчас бывшие добровольцы используются неэффективно, становясь иногда всего лишь инструментом в руках политиков или криминалитета. Он добавил:
«Мы имеем множество „атошных“ организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак».
При этом Ярош подчеркнул, что не верит в возможность дипломатического разрешения военного конфликта на Донбассе и ожидает силового наступления ВСУ с дальнейшей реинтеграцией ОРДЛО в Украину.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Ярош, ООС
- О чем Ярош договорился с новым главой СБУ
- Песня Пугачевой покорила Яроша (ВИДЕО)
- Ярош - о преобразовании в боевой части "Правого сектора", визите в Мариуполь и эстонских союзниках
- Ярош зробив гучну заяву та запропонував новий формат оборони
- Ярош в Мариуполе: "Через 5 лет Донецк и Луганск будут украинскими!"
- Шкиряк "засветил" Яроша. Тот воюет в Донецкой области
- Жителей "республик" поздравили с Днём защитника Украины и повесили украинский флаг!13:02
- В ОРДО рассказали, как «борются» с «украинской пропагандой»12:45
- На оккупированной Луганщине похитили отца находящегося в заложниках "ЛНР" Романа Сагайдака12:28
- "Мы обманулись", - боевики на Донбассе начали признавать, что России «республики» не нужны12:09
- В сеть выложили новые снимки массового захоронения наемников РФ11:53
- "РФ заинтересована в незаконных выборах в ОРДЛО и поддержке определенной кандидатуры", - мнение эксперта11:33
- В декабре пройдут выборы в Донецкой области10:35
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети09:46
- Петропавловка: В Луганской области достроили новый блокпост. ВИДЕО08:56
- Стало известно, как будет меняться месторасположение КПВВ на Донбассе08:47
- Жителей "республик" поздравили с Днём защитника Украины и повесили украинский флаг!13:02
- В ОРДО рассказали, как «борются» с «украинской пропагандой»12:45
- На оккупированной Луганщине похитили отца находящегося в заложниках "ЛНР" Романа Сагайдака12:28
- Болгария решила сэкономить на Евровидении12:10
- "Мы обманулись", - боевики на Донбассе начали признавать, что России «республики» не нужны12:09
- В сеть выложили новые снимки массового захоронения наемников РФ11:53
- "РФ заинтересована в незаконных выборах в ОРДЛО и поддержке определенной кандидатуры", - мнение эксперта11:33
- В Киеве вооруженные люди похитили мужчину11:07
- В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла10:51
- В декабре пройдут выборы в Донецкой области10:35
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Российский наемник после смерти "подставил" Кремль, полностью разоблачив агрессора