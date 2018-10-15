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Экс-главарь ОРДО рассказал, когда закончится война на Донбассе
На предстоящих выборах в Украине к власти не придет пророссийское руководство, а война на Донбассе не завершится в ближайшим будущем. Такую информацию сообщил на своей странице в соцсети экс-главарь так называемого «Народного совета ДНР» Андрей Пургин.
В своей публикации он пожаловался, что в управлении ОРДО сейчас находятся одни проходимцы:
«Донбасс находится на распутье, в повестке назрела смена подхода. Не может война длиться так долго без войны, не может некомпетентность и вредительство продолжатся вечно. Как докатились мы до того, что имея Землю по праву считавшуюся всесоюзной кузницей кадров, не имеем в управлении хоть часть профессиональных администраторов. Отрицательный отбор, длившийся у нас более трех лет, не может продолжатся вечно. К управлению должны быть допущены люди, имеющие компетенцию, опыт и желание строить и созидать».
Кроме того, Пургин добавил, что действующие главари ОРДО не выполняют свои обязательства ни перед населением:
«Постоянные отговорки о политической и международной переговорной целесообразности держать у власти откровенных проходимцев не могут в полном объеме перекрыть весь негатив и отторжение, которое испытывает российский госаппарат и народ „республик“, из-за систематического беззакония и поголовной безответственности. Приходит время и осознание того, что конфликт с Украиной не закончится через мифические полгода, не прилетит волшебник в голубом вертолете, и не будет победы ни в парламенте, ни в президентской компании в Украине пророссийских сил».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, мир, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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