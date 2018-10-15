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Мир на Донбассе за считанные часы: Порошенко назвал условие
Урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе не зависит от Украины. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью ТК «Донбасс» в пятницу, 12 октября, во время своего визита в Мариуполь.
«Если бы вопрос мира зависел только от Украины, то мир был бы за считанные часы или дни. За лишний оптимизм я уже не один раз извинялся перед страной, перед народом. Это также должно мотивировать к тому, чтобы каждый избавился от любых популистских обещаний», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что «ключи от мира находятся не в Киеве, не в Вашингтоне, и не в Брюсселе». «Ключи от мира находятся в Москве. Нам не нужен мир на условиях капитуляции. Путину не нужен Донбасс. Для него, как говорит его окружение, это "чемодан без ручки". И Крым ему не нужен. Чтобы сложилась вся Российская империя, ему нужна вся Украина», – заявил Порошенко.
«Путин хотел факторами давления на Украину оккупированным Донбассом и Крымом влиять на Украину. Мы ему не дали этого сделать. Наша модель – сделать такие инструменты, что, если Путин мешает Минскому процессу, если Путин не выводит оккупационные российские войска, если Путин продолжает поставлять вооружения, боеприпасы через не контролированный участок украинско-российской границы, он должен заплатить за это максимальную цену. Для этого мы создали мировую коалицию и делаем все, чтобы продолжились санкции», – добавил президент Украины.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 октября, посетил Мариуполь и комплексные тактические учения сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности в украинских Военно-морских силах и морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов. Глава государства также заявил, что Украина готовится к отпору российской агрессии с морского направления – на Азове.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»
Теги: Украина, Донбасс, мир, Порошенко, ООС
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