Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник

15.10.2018 14:54

По оккупированной Горловкой продолжаются серьезные бои, в результате которых подразделения НВФ несут значительные потери. Об этом на своей странице в Твиттер сообщает украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов.

По данным Черновав морги Горловки на выходных привезли новые тела погибших наемников, среди которых одного удалось идентифицировать:

«Горловка с пятницы на 22:00 в морге уже минимум 4 оркотрупа — один, судя по всему этот Куба. Радует, что неплохо — минимум на 2 трупа „накрыло“ погань под Углегорском! Приятно, что ВСУ периодически „напоминают“ моей родной клоаке Еникиево — что их могут достать!».

Источник: https://donpress.com