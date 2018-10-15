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Российские военные ночью перебросили в "ДНР" неизвестный груз
Российские военные через временно неподконтрольный участок границы с Украиной на Донбассе завозят на территорию "ДНР" неизвестный груз на армейских грузовиках и автомобилях.
Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия смог обнаружить целую колонну российских военных, которая в ночное время суток перебрасывала в Украину по грунтовой проселочной дороге бронетехнику и грузы в колонне военных автомобилей. На фрагмент отчета обратил внимание известный пользователь с Донбасса Necro Mancer, который ведет информационный мониторинг социальных сетей боевиков. В отчете указано, что были замечены грузовики, бронетранспортеры, четыре "Урала" и 7 грузовиков "Камаз".
Передвижение колонны российских военных было замечено ночью в 76 км к востоку от Донецка. Беспилотник ОБСЕ заметил 3 отдельные группы грузовиков, которые были обнаружены рядом с российской границей.
В сети предполагают, что Россия готовится к возможной эскалации военных действий на Донбассе на фоне активизации вопроса предоставлении автокефалии украинской церкви. Тяжелое поражение Москвы вынуждает Путина идти на срочные меры. Напомним, позиции ВСУ возле 10 городов и сел попали под шквал обстрелов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, грузовик, груз, ДНР
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