Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»

15.10.2018 19:16

Власти России значительно уменьшила финансирование оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Так, чиновник пишет, что на данный момент на территории ОРДЛО оккупационная «власть» проводит массовое сокращение бюджетников — от дворников до работников «местных администраций. При этом из-за недостатка средств под сокращение попал даже дефицитный в ОРДЛО медицинский персонал в учреждениях здравоохранения.

Источник: https://donpress.com