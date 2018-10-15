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С ликом Захарченко и самоварами: В «ЛНР» показали, как гуляют казаки
15.10.2018 19:48
В воскресенье, 14 октября, в «ЛНР» отмечали День казачества. Как сообщают местные интернет-ресурсы, основные мероприятия прошли в Луганске, которые посетили 400 человек.
Отмечается, что в рамках празднования акцент делался, в том числе, на «военно-патриотическом» воспитании детей и молодежи.
Также была организована выставка работ представителей декоративно-прикладного искусства народного клуба «Левша», среди экспонатов – изображение ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, казаки, Захарченко
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