Ситуация в пунктах пропуска днем 15 октября: «ДНР» берет отпечатки пальцев

15.10.2018 15:16

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на дневное время сегодня, 15 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Мэр» Горловки Иван Приходько: «Ситуация на пункте пропуска 15.10. в 09:45. Пешеходная очередь – до 230 человек, автомобильная – 80 ед. автобусов и микроавтобусов 15 на выезд»;

Галина: «10:10. Из Горловки пеших – 300-400, машин – 80. Пропускают нормально»;

«GR»: «10:12. Из Горловки на Бахмут авто мало совсем. Около 20-30 до шлагбаума и перед паспортным – метров 20 до плит»;

«GR»: «На 11:40. Пешей очереди из Горловки в Майорск – меньше, чем на пол навеса. В обратную – пешей человек 20, авто на ДНР паспортном в Горловку – 15. На Майорске – 0, в Артемовск (Бахмут) пешей очереди нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Дмитрий: «10:39. На Еленовке в сторону Украины – 25 машин»;

Наталья: «13:00. До 60 автомобилей на Еленовке в сторону Мариуполя»;

Дмитрий: «14:00. На Еленовке очередь – за второй туалет».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «11:38. На Каргиле в сторону Донецка – 40 машин, движение слабое»;

Марина: «13:10. Основная очередь – на мосту, льгота – возле автобусов»;

«Роман: «13:47. Каргил – основная очередь на мосту. Льготы – 30 авто».

КПВВ «Станица Луганская»:

Валентина: «12:30. Сегодня с утра сквозняком в обе стороны! Всем удачной дороги!».

Также пользователи соцсетей обсуждают иные вопросы, связанные с пересечением линии разграничения. В частности, Виталий интересуется: «Имеют ли право на посту КПП ДНР снимать отпечатки пальцев? У друга сегодня взяли пальчики, на КПП "Горловка"». «Там спрашивать не будут, у меня снимали, и фото делали. Без объяснений», – отвечает ему Илья.

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине выходной день, в этой связи очереди на линии разграничения не большие.

Источник: https://dnews.dn.ua