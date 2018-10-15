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Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей

15.10.2018 17:30
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Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей

В оккупированной Горловке подразделения НВФ возле КСКЦ «Стирол» на глазах у местных жителей били бутылки об голову, ломали на себе плиты, стреляли в воздух и показывали приемы рукопашного боя.

Их действия были приурочены к годовщине создания «воинской части № 8 803». Отмечается, что на площадь Революции подогнали тяжелую технику. Присутствующие на праздновании дети учились пользоваться оружием и общались с представителями «армии ДНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики
 
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