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Точными ударами ВСУ отомстили оккупанту за ранения трех бойцов
Пресс-служба Операции Объединенных сил информирует о том, что российско-террористические войска несут летальные и санитарные потери на Донбассе.
В течение минувших суток, 14 октября, боевики "Л/ДНР" 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, передает "Диалог.UA". Более того, российские оккупанты четыре раза применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Зафиксировано, как противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, опорные пункты ООС в районе Луганского, Новолуганского, Гнутово и Водяного пострадали от обстрелов оккупантов из минометов 82-го калибра. К несчастью, в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Согласно данным разведки, за сутки двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены. Напомним, бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ранения, ВСУ, оккупанты
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