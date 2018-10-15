Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР»: В Донецке авто с украинскими номерами увозят эвакуаторами

15.10.2018 18:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР»: В Донецке авто с украинскими номерами увозят эвакуаторами

В неподконтрольном украинской власти Донецке автомобили с украинскими госномерами увозят эвакуатарами. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, дончанин опубликовал фотоснимок данного процесса на площади Бакинских комиссаров. «Бакины. Грузят на эвакуатор газельку на украинских номерах», – комментирует фото автор.

Иные жители подтверждают, что в последнее время сталкиваются с подобным. «Вчера на Текстильщике возле [автозаправки] "Республиканской топливной компании" три машины за украинские номера погрузили», – констатирует Алина.

Источник: https://dnews.dn.ua 

 



Теги: Донецк, Донбасс, автомобиль, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх