В Донецке и Горловке пропало теле и радиовещание «ДНР»

15.10.2018 11:15

Сегодня на временно оккупированных территориях Донецкой области пропало вещание оккупационных теле и радиостанций «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области пропало теле и радиовещание оккупационных властей «ДНР». Предварительно, это продлится до 12:00. «Министерство связи ДНР» заявило о том, что «будет проводиться очередная ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. На время профилактики эфирное вещание на оборудование ГП «РТПЦ» прекращается, в эфирной аппаратной будут проводится регламентные работы».

Однако, наблюдается странность – квартал – это 3 месяца, а «ежеквартальная профилактика» оккупационным «министерством связи ДНР» проводится ежемесячно, а то и несколько раз в месяц.