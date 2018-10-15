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Архив - Донецкая область

В Донецке и Горловке пропало теле и радиовещание «ДНР»

15.10.2018 11:15
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В Донецке и Горловке пропало теле и радиовещание «ДНР»

Сегодня на временно оккупированных территориях Донецкой области пропало вещание оккупационных теле и радиостанций «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области пропало теле и радиовещание оккупационных властей «ДНР». Предварительно, это продлится до 12:00. «Министерство связи ДНР» заявило о том, что «будет проводиться очередная ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. На время профилактики эфирное вещание на оборудование ГП «РТПЦ» прекращается, в эфирной аппаратной будут проводится регламентные работы».

Однако, наблюдается странность – квартал – это 3 месяца, а «ежеквартальная профилактика» оккупационным «министерством связи ДНР» проводится ежемесячно, а то и несколько раз в месяц.



Теги: Донецк, Донбасс, телевидение, Горловка, радио, ДНР
 
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