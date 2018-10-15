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В Донецке вводят нормы на продукты
В магазинах временно оккупированного Донецка и других городов появились плакаты, предупреждающие о граничной норме покупке продуктов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В магазинах и торговых центрах временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов появились плакаты, указывающие на граничные нормы покупки продуктов. В основном ограничение составляет 5 кг. Ранее такие плакаты были в магазинах в августе-октябре 2014 года.
Вот сто сообщают дончане в соцсетях:
«Ашан (сигма-ленд) Донецк. Цены на некоторые продукты. Особенно доставило — не больше 5 кг в одни руки»,.
«В очередь, сукины дети! В очередь! Родная, ещё тушечку!»,
«Во многих магазинах была такая запись «куры не более 5кг в одни руки»...»,
«О, так вони вже майже в сесесер».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, продукты, ДНР
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