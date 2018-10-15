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Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
Контрольно пропускные пункты въезда и выезда на линии разграничения являются временными сооружениями и будут передвигаться к российской границе. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Он подчеркнул, что КПВВ «ни в коем случае не граница». «Признание порядка оформления как на госгранице, или КП въезда и выезда как постоянных сооружений ‒ это легитимизация группировок "ДНР" и "ЛНР". И там действует другой порядок. На западной границе пограничники выполняют обязанности и в пунктах пропуска, и за их пределами, на так называемых "зеленых участках". На линии разграничения пограничники размещаются только на КП въезда и выезда. Это временные сооружения, которые уже несколько раз перемещались по мере продвижения ВСУ. Будут они и дальше перемещаться, пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины», ‒ сказал он.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, линия разграничения, КПВВ
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