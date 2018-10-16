"Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО

16.10.2018 21:59

Иностранное издание ВВС опубликовало на своем канале в "Ютубе" видеоролик, в котором показаны переселенцы Донбасса, что обжились в Чернобыле. Они сообщают, что радиация их убивает, но медленно, а пули же на Донбассе их могут убить в любой момент.

В Сети появился трогающий видеоролик ВВС, на котором изображены переселенцы Донбасса в чернобыльской зоне отчуждения. Они считают, что в Чернобыле для них безопаснее, чем на территории оккупированного Донбасса, передает "Диалог.UA" со ссылкой на канал ВВС в "Ютубе".

В самом начале видно, как дети играют с мячом и ничего не опасаются. После этого вынужденная переселенка дала свой комментарий касательно ситуации, в которой она и ее семья оказались.

"Радиация хоть и убивает людей, но медленно. Над головой ничего не свистит и не летает. Здесь не боишься, что дети будут идти со школы и не дойдут до дома", - сказала мать детей.

Отмечается, что в местах, где поселились переселенцы, может быть заражено попросту все: от почвы до стен самих зданий.

"Я потом только взял дозиметр и проверил тут все. А в самом начале, как только мы сюда приехали, мы услышали тишину: лес, птицы поют. И это после бомбежек и ужасных картин. Лучше жить с радиацией, чем с войной", - отметил один из переселенцев Вадим Минзюк.