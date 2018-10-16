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Минсоцполитики изменит порядок выплаты пенсий жителям ОРДЛО
Минсоцполитики Украины готовит новый порядок выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
Так, чиновник уточнил, что сейчас министерство отрабатывает новый механизм получения пенсионных выплат с учетом образцового решения Верховного Суда, огласившего незаконными проверки и дополнительный контроль. По его словам, на данный момент главная проблема — это доступ к оккупированным территориям:
«Доступа туда нет абсолютно. Банковская система не работает, органов Пенсионного фонда там нет, мы не знаем, эти люди живы или нет, то есть связи абсолютно нет», — отметил он.
К чему нужно готовиться пенсионерам?
По его словам, основная задача новой системы — выплата пенсий непосредственно получателю. Соответственно, это будет контролироваться: фонд будет проверять, где находится пенсионер, сам ли он получает пенсию.
«Если мы будем платить его представителю, или по доверенности любому, то есть риск того, что человек эти деньги не получит. Поэтому мы и ставим задачу — выплата непосредственно человеку, именно с этим и связан контроль. Мы должны контролировать, человек находится на подконтрольной территории, и он сам получает пенсию. Потому что есть очень много случаев, когда по решению судов выплачивается через представителя, и мы уже сейчас обнаруживаем случаи, пенсия выплачивается даже боевикам», — подчеркнул Шамбир.
Он также добавил, что в правительстве делают упрощения получения выплат:
«Мы делаем все, чтобы переселенцы не имели никаких проблем с получением пенсий», — отмечает чиновник.
Что упростится:
1. Проверки — человек уже может не обращаться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты,
2. Схема получения — пенсия будет выдаваться в Ощадбанке, который будет проводить идентификацию пенсионера и сообщать в ПФ.
3. Механизм получения — пенсионеру не нужно будет проходить дополнительные процедуры, он просто получает пенсию в банке.
«Но в отношении тех людей, которые перемещаются на неподконтрольную территорию, мы должны контролировать — есть ли они, они ли получают пенсию», — отдельно акцентировал Шамбир.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, Министерство социальной политики, ОРДЛО, пенсии
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