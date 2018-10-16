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"Мы обманулись", - боевики на Донбассе начали признавать, что России «республики» не нужны
Кремль не хочет присоединять оккупированный Донбасс к России, а также не признает те территории, которые называются "Л/ДНР". Об этом рассказал боевик Бенесс Айо по кличке Черный Ленин, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство. Он пояснил, что Россия слишком долго затянула с присоединением оккупированных территорий так называемых "Л/ДНР" к РФ и это весьма подкосило боевой дух боевиков, ведь многие реально поверили в то, что Путин присоединит Донбасс. Но всех кинули и обманули. Теперь у власти в оккупированном Донецке оказался ставленник Кремля Пушилин, который абсолютно не нравится жителям Донбасса. Бенесс пояснил, что за четыре года с оккупированной территории Россия вывезла все крупные средства, предприятия и управления, оставив жителям крошечные зарплаты в размере 5-6 тысяч рублей, на которые невозможно прожить. Он убежден, что фейковые выборы, которые пройдут в "ДНР", уже заранее выиграл Пушилин, а остальные кандидаты являются подставными, ведь их никто не знает на Донбассе. Черный Ленин добавил, что жители оккупированных территорий ощущают, что Россия "сливает" псевдореспублики. Уникальность "и.о. главы "ДНР" Дениса Пушилина в том, что этого человека люто ненавидят даже те, кто, казалось бы, должен был если не поддерживать его, то, во всяком случае, не быть врагом.
Теги: Россия, Донбасс, признание, ДНР, ЛНР
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