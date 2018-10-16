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Архив - Донецкая область

Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО

16.10.2018 18:42
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Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО

Сегодня на переговорах ТКГ в Минске украинская сторона пообещала 18 октября начать восстановление линии связи мобильного оператора Vodafone в районе оккупированной Еленовки.

Об этом заявила «полпред ДНР» в Контактной группе Наталья Никонорова, передает donpress.com.

Так, представительница оккупационной «власти ДНР» сообщила:

«Украинская сторона пообещала начать восстановительные работы в этот четверг. Надеемся, что полноценная связь будет восстановлена в ближайшее время».

По информации, вопрос работы украинского мобильного оператора Vodafone на Донбассе обсуждался сегодня на заседании подгруппы по экономическим вопросам в Минске.



Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Vodafone, мобильная связь, Еленовка, ДНР
 
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