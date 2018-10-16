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Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев

16.10.2018 15:01
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Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев

Верховная рада блокирует принятие законов, касающихся переселенцев.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря, передают novosti.dn.ua.

«Ключевые законопроекты, которые влияют на жизнь десятков и сотен тысяч вынужденных переселенцев снова, уже больше полтора года, не ставятся на повестку дня. Это законопроект, который касается пенсий – № 6692, который еще год назад полностью прошел все необходимые процедуры, готовый к рассмотрению. Он осознанно блокируется в Верховной радой. А также это законопроект № 6240, который касается избирательных прав ВПЛ, снова его не рассмотрел даже профильный комитет. Это уже не догадки, очевидно, что случайности тут быть не может. Я как глава комитета вынужден прийти к выводу, что это часть необъявленной политики по отношению к переселенцам», - сказал Немыря на заседании согласительного совета.

Отметим, что законопроект № 6692 предусматривает выплату пенсий не только переселенцам, но и жителям неподконтрольных территорий без этого статуса.

Законопроект № 6240 предпологает, что переселенцы и трудовые мигранты смогут изменить место избирательного адреса и проголосовать там, где они проживают, а не там, где они зарегистрированы.



Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, выплаты, переселенцы, ВПЛ, пенсии
 
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