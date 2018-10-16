Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев

16.10.2018 15:01

Верховная рада блокирует принятие законов, касающихся переселенцев.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря, передают novosti.dn.ua.

«Ключевые законопроекты, которые влияют на жизнь десятков и сотен тысяч вынужденных переселенцев снова, уже больше полтора года, не ставятся на повестку дня. Это законопроект, который касается пенсий – № 6692, который еще год назад полностью прошел все необходимые процедуры, готовый к рассмотрению. Он осознанно блокируется в Верховной радой. А также это законопроект № 6240, который касается избирательных прав ВПЛ, снова его не рассмотрел даже профильный комитет. Это уже не догадки, очевидно, что случайности тут быть не может. Я как глава комитета вынужден прийти к выводу, что это часть необъявленной политики по отношению к переселенцам», - сказал Немыря на заседании согласительного совета.

Отметим, что законопроект № 6692 предусматривает выплату пенсий не только переселенцам, но и жителям неподконтрольных территорий без этого статуса.

Законопроект № 6240 предпологает, что переселенцы и трудовые мигранты смогут изменить место избирательного адреса и проголосовать там, где они проживают, а не там, где они зарегистрированы.