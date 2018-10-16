Остановить пущенный с холма асфальтовый каток очень сложно: Гиркин высказался о событиях на Донбассе

16.10.2018 08:26

В случае, если российские войска продвинутся до административных границ Донецкой и Луганской областей, в частности захватят Мариуполь, и так закрепят линию фронта, этот сценарий в первую очередь навредит Российской Федерации. Об этом в эфире одного из российских видеоканалов заявил «экс-командир ополчения ДНР», «экс-министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин).

«Наши американские "партнеры", дорогие "партнеры" Владимира Владимировича будут только аплодировать этому по одной простой причине – линия фронта удлинится, эта "черная дыра", в которую Путин и его компания превратили Донбасс, тоже увеличится и будет сосать еще больше ресурсов из бюджета Российской Федерации», – сказал он.

«США это будет обходиться во вполне приличные средства. Они воссоздадут украинскую армию, получат дополнительный предлог для прямого ввода войск НАТО на территорию Украины, усилят санкции. Результат будет полностью обратный желаемому нами, поэтому опасность достаточно серьезная. Она действительно есть. По этому поводу происходит определенная истерика в Кремле», – продолжил Стрелков.

По его словам, ситуация с Донбассом сейчас развивается абсолютно спонтанным образом. «Очень легко отправить асфальтовый каток под уклон с холма, а вот остановить его – крайне сложно. И события набирают ход, независимо уже от желания тех, кто их спровоцировал», – считает «экс-министр обороны ДНР».

При этом он также заявил, что потерпеть поражение на Донбассе для России будет означать начало распада федерации, а ввязаться в войну в Сирии было главной стратегической ошибкой Кремля.

Источник Донецкие новости