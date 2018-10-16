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Прицельные обстрелы из 120-мм минометов и залпы гранатометов: как армия РФ спровоцировала ВСУ на бой в Авдеевке
В течение новых суток оккупанты РФ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершили атаки по бойцам ВСУ вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь.
Гибридная армия России неустанно ведет прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Украины на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В штабе ООС удалось зафиксировать, что позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка пострадали от вражеских атак из минометов 120-го калибра.
Иными словами, российско-террористические войска активно провоцировали воинов ООС на столкновение в районе Авдеевки. "На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие из вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение”, - указано в сводке штаба.
В свою очередь, бойцы ВСУ на опорных пунктах у Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово пострадали от обстрелов из минометов калибра 82 мм.
Теги: Россия, Донбасс, ВСУ, обстрелы, оккупанты, РФ, ООС
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