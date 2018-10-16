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"РФ заинтересована в незаконных выборах в ОРДЛО и поддержке определенной кандидатуры", - мнение эксперта
Сегодня известный украинский эксперт высказался насчет будущего непризнанных террористических республик. Дмитрий Снегирев, который является сопредседателем объединения "Права справа", заявил, что власти страны-агрессора решили не отменять нелегитимные выборы "руководства" псевдореспублик, дабы сохранить инструменты для дальнейшего давления на Киев и Запад, передает "Диалог.UA".
Снегирев сообщил, что кровожадный Кремль намеренно обостряет ситуацию на востоке Украины и не намерен делать уступок в вопросе Донбасса. Он подчеркнул, четким подтверждением того, что страна-агрессор пока не готова отказаться от выборов в "Л/ДНР", является встреча и переговоры, которые прошли совсем недавно между помощником диктатора Путина и кремлевским куратором оккупированной территории Донбасса Владиславом Сурковым и московской марионеткой в захваченном Донецке Денисом Пушилиным. Перед этой встречей Сурков в интервью пропагандистских СМИ РФ уведомил, мол, Пушилин является единственной кандидатурой Москвы на должность главаря боевиков "ДНР", а это значит, что Кремль не только заинтересован в незаконных выборах в ОРДЛО, но и поддерживает в них определенную кандидатуру, которая для них выгодна. Напоследок Дмитрий Снегирев добавил, что это является свидетельством того, что страна-агрессор рассматривает захваченные территории, если не как внутренние, то точно уж, как интегрированные в свой государственный состав.
Теги: Донбасс, выборы, Российская Федерация, ОРДЛО
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