Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение

16.10.2018 22:31

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении дня 16 октября, с 7 до 18 часов, боевики устроили шесть обстрелов позиций украинских войск.

Противник один раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. К счастью, в рядах Вооруженных сил Украины обошлось без потерь, сообщили в пресс-службе штаба ООС, передает segodnya.ua.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", – говорится в сообщении.

Из минометов калибра 120 мм боевики обстреливали опорные пункты наших войск вблизи Водяного, недалеко от Мариуполя.

За минувшие сутки, 15 октября, боевики на Донбассе 37 раз обстреляли позиции ВСУ, применив запрещенное "Минском" вооружение. В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Напомним, 14 октября, были ранены трое украинских военных, ответным огнем были уничтожены два оккупанта и четверо ранены. "Жарко" было в районе Крымского, Золотого, Екатериновки, Луганского, Новолуганского, Авдеевки, Песок, Марьинки, Новотроицкого, Павлополя, Гнутово, Водяного, Лебединского и Широкино.