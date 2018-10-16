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В Донецке включили отопление
15 октября с целью обеспечения комфортных условий проживания дончан начаты работы по подаче тепла на жилые дома и социальные объекты Донецка, сообщает «Донецкгортеплосеть».
Полный комплекс мероприятий по включению теплоснабжения будет осуществляться на протяжении двух суток. С целью обеспечения стабильного функционирования системы газоснабжения, разработан график поэтапного включения источников теплоснабжения города Донецка.
В связи с проведением регламентных работ по переводу котельных в режим работы на теплоснабжение, у потребителей города Донецка возможны перебои в подаче горячей воды.
Во время запуска особое внимание уделяется котельным, обеспечивающих тепловой энергией лечебные учреждения, школы и детские сады. В соответствии с графиком в первую очередь подача теплоносителя обеспечивается всем потребителям социальной и жилищной сферы, затем — на промышленные и офисные здания.
Жилищными организациями выполняются работы по включению отопления каждого дома, в связи с чем проводятся мероприятия по удалению воздуха из внутридомовых систем. В случае отсутствия теплоснабжения частично по стоякам отопительной системы дома, необходимо обращаться к балансодержателям здания (ЖЭК, ОСМД, ЖСК, Управляющая компания соответствующего района).
Для уточнения данных о теплоснабжении дома жители города могут обращаться в информационно-коммуникационный центр поддержки абонентов СПП «Донецкгортеплосеть» по любому из номеров:
(062) 311 - 22 - 62;
(071) 311 - 22 – 62.
Теги: Донецк, Донбасс, отопление
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