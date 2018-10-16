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В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"
На основе "афонского братства" в России будет создана православно-монархическая партия, которая займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР" и воссоздания монархии в РФ.
Об этом сообщает Telegram-канал "Мастер пера", передает "Диалог.UA".
Синод РПЦ на заседании в Минске принял окончательное решение разорвать отношения с Константинопольской патриархией. После того как РПЦ разорвала всякие отношения с церковным Константинополем, представители российской элиты из "афонского братства" остались в стороне, но ненадолго.
Как сообщается, глава управления общественных проектов Сергей Новиков из администрации президента России получил полное управление над деятельностью данной группы, на основе которой создадут партию. Она уже получила рабочее название "Патриотическая православно- монархическая партия". Основная задача партии - поддержка РПЦ, а второстепенная - идеологическая подготовка признания "Л/ДНР".
Отмечается, что ее также могут использовать как проект для восстановления монархии в России и дальнейшие действия в этом направлении могут повлечь за собой изменения в Конституцию РФ. Такая партия станет самым крупным проектом, который существовал в современной России, так как получит финансирование из АП в виде частно-государственного партнерства.
Теги: Россия, Донбасс, партия, Минск, церковь, признание, Конституция, ДНР, ЛНР
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