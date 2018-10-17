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Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке ставят дополнительные блокпосты, через которые не будут пропускать гражданских лиц. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают жители временно оккупированного Донецка, боевики «ДНР» и российские оккупанты ставят дополнительные блокпосты в городе. Проезд и проход мирных граждан через эти участки города будет запрещен. Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Поставили блокпост на Донецке Северном. На перекрёстке в строну Яковлевки»,
«Про появившийся блокпост на Донецке-северном, сегодня ехал домой, сказали со вторника не будут пускать гражданских...»,
«Ттам возле Донецк-Северный, 71км орки давно уже траншей нарыли,.....»,
«На Яковлевку/Первомайку через Макеевку… круто».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, блокпост, ДНР
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