Донбасс уже не интересен Путину: Кремль упраздняет структуры по управлению "ДНР" и "ЛНР"

17.10.2018 21:31

Террористические "ЛНР" и "ДНР", созданные Кремлем на украинском Донбассе, больше не вызывают у властей РФ никакого интереса.

С громким инсайдом об "охлаждении" путинского режима к Донбассу выступил близкий к властям РФ telegram-канал "Незыгарь", передает "Диалог.UA". Кремлевский ресурс напомнил, что совсем недавно в Кремле была реорганизована структура, которую курировал лично помощник президента РФ Владислав Сурков.

Она, среди прочего, занималась и террористическими "республиками" Донбасса. "Кремль отодвигает Суркова от работы с самопровозглашенными "республиками" Донбасса и, возможно, отодвигается и сам", - сообщил кремлевский ресурс, уточнив, что такое решение было принято по банальным причинам.

Дело в том, что оккупированный Донбасс на сегодня больше не приносит Путину пользы во внутренней и внешней политике. "Дополнительных очков "ДНР" и "ЛНР" принести Кремлю не обещают, прорывных стратегий на украинском направлении не появилось, минские соглашения мертвы", - объяснил ситуацию "Незыгарь". По его данным, даже "выборы" главарей в "республиках" поручили организовать не политтехнологам Кремля, а экспертам попроще. Сепаратисты от новости в шоке. Они не верят, что Кремль мог их так подло "кинуть".

С истерикой по этому поводу уже выступил террорист Евгений Тинянский. "Я не верю. Это же бред!" - написал он, обвинив Кремль в том, что тот пытается "дистанцироваться от происходящего на оккупированном Донбассе пи****а". Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что сепаратисты Донбасса выступили с громкой претензией к Кремлю и Суркову.



Источник: www.dialog.ua