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Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
В оккупированном гибридной армией РФ городе Енакиево встреча медиков с местным "депутатом" закончилась громким скандалом.
О неприятном инциденте в захваченном Енакиево рассказал сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", передает "Диалог.UA". На прошлой неделе в Енакиево медиков собрали на агитационную встречу с местным "депутатом" из Донецка неким Кадыровым. Все пошло не по плану. "Поначалу народ просто слушал разглагольствования заезжего депутата и помалкивал, люди боятся.
Но, нашлась одна женщина, которая все же спросила: как можно выжить на зарплату в 3,5 тысячи? Потом она под аплодисменты всего зала припомнила еще многое, и сбор подписей за выдвижение Пушилина, и требование под запись прийти на голосование и т.д." - рассказали сепаратисты, уточнив, что храбрость женщины придала уверенности другим, и "депутат" услышал о себе, да и о всей "республике" много не очень приятных вещей.
После окончания встречи женщина, устроившая бунт, была схвачена. После этого она исчезла. Либо медика отправили "на подвал", либо вообще убили. Информации о ней пока никакой нет. "Двойное дно" инцидент назвал "звоночком", предупредив оккупационные власти "ДНР" о скором социальном взрыве, который их сметет.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Енакиево, ДНР, медики
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