Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"

17.10.2018 10:55

В оккупированном гибридной армией РФ городе Енакиево встреча медиков с местным "депутатом" закончилась громким скандалом.

О неприятном инциденте в захваченном Енакиево рассказал сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", передает "Диалог.UA". На прошлой неделе в Енакиево медиков собрали на агитационную встречу с местным "депутатом" из Донецка неким Кадыровым. Все пошло не по плану. "Поначалу народ просто слушал разглагольствования заезжего депутата и помалкивал, люди боятся.

Но, нашлась одна женщина, которая все же спросила: как можно выжить на зарплату в 3,5 тысячи? Потом она под аплодисменты всего зала припомнила еще многое, и сбор подписей за выдвижение Пушилина, и требование под запись прийти на голосование и т.д." - рассказали сепаратисты, уточнив, что храбрость женщины придала уверенности другим, и "депутат" услышал о себе, да и о всей "республике" много не очень приятных вещей.

После окончания встречи женщина, устроившая бунт, была схвачена. После этого она исчезла. Либо медика отправили "на подвал", либо вообще убили. Информации о ней пока никакой нет. "Двойное дно" инцидент назвал "звоночком", предупредив оккупационные власти "ДНР" о скором социальном взрыве, который их сметет.



Источник: www.dialog.ua