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Ситуация на КПВВ сегодня: небольшие очереди наблюдаются на всех блокпостах
В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 40/70;
КПВВ «Марьинка» — 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» — 0/45;
КПВВ «Гнутово» — 30/30.
Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался значительным увеличением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 45,5 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9570 человек и 1130 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 375 человек и 1905 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9065 человек и 1595 транспортных средств;
«Гнутово» — 4770 человек и 1080 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 755 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, КПВВ
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