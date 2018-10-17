Украина в Минске потребовала от ОРДЛО отменить «выборы»

17.10.2018 08:45

В Минске 16 октября на заседании переговорных групп Украина остро потребовала от РФ и марионеток из ОРДЛО немедленно отменить фейковые «выборы» на территории ноккупированного Донбасса. Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает участник переговоров, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Мы обратились к специальному представителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, Посла Мартина Сайдика, с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в котором четко указать на нелегитимность любых выборов на оккупированных территориях. ОБСЕ должно четко заявить, что выборы в Донецке и Луганске могут происходить исключительно по украинскому законодательству, согласно стандартам ОБСЕ, под наблюдением независимых наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ». -подчеркнула вице-спикер.

«А фейковые „выборы“, которые Кремль планирует провести на оккупированных РФ территориях 11 ноября, не соответствуют букве и духу минских соглашений, направлены на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров. Требование немедленно отменить псевдовыборы поднимали не только на ТКГ, но и во всех рабочих группах», — указала Геращенко.

Источник: https://donpress.com