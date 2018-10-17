Украину хотят утопить в крови из-за Томоса. Российские "православные" наемники написали письмо в РПЦ

17.10.2018 09:22

В числе "требований" бывших боевиков – отлучение от церкви Петра Порошенко. Но ни это их главная цель: они жаждут "благословения" своих священников для "православного джихада" в Украине.

Целый ряд российских "патриотических организаций", в рядах которых состоят наемники, воевавшие на востоке Украины за "русский мир" написали открытое письмо патриарху Московскому Кириллу. Они ждут объявления "крестового похода" на Киев из-за независимости украинской церкви, сообщает "Диалог.UA". Текст послания опубликовало издание "Колокол России".

Сами "ветераны-патриоты" тоже не остались в стороне от событий в Украине. Пока Владимир Путин совещался по украинской теме со своими приближенными, а церковники искали выход в Минске, "патриоты" провели свое собрание в гостинице "Москва". Мероприятие прошло по инициативе Координационного совета патриотических сил Петербурга, Русского имперского движения, "Народного Собора" и еще полутора десятков радикальных организаций. Они выработали резолюцию, в которой открыто угрожают Украине.

Авторы уверены: независимость украинской церкви "несет угрозу не только для всей структуры РПЦ, но и для государственной безопасности и всего Русского мира". Они требуют предать анафеме Петра Порошенко и всех политиков, поддержавших идею автокефалии УПЦ, а самое главное – получить благословение на войну в Украине. Теперь они готовы "защищать православных верующих".



Источник: www.dialog.ua