«Украины просто не будет»: бывший министр своим заявлением об Украине подыграл на руку СМИ РФ

17.10.2018 10:32

Украина вообще может прекратить свое существование как государство, если не будет понимания, что закон является одним для всех. Как передает replyua.net, такое скандальное заявление в прямом эфире телеканала «112.Укриана» озвучил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.



«Если не будет на уровне национальной идеи принято, что закон - один для всех, то, мне кажется, Украины просто не будет. Потому что коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов», - подчеркнул он. В то же время бывший министр считает, что наша страна «позорится перед всем миром». «У меня есть опасение, что все это окончательно погубит Украину, все признаки указывают на вероятность чего-то на подобии югославского варианта», - сказал Червоненко.



Российские пропагандистские средства массовой информации тут же распространили заявление скандального политика, опубликовав материалы с заголовками о том, что «Украина опозорилась на весь мир».