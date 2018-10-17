Вероятность выборов в «ЛДНР» составляет 99%

17.10.2018 19:02

Россия не отменит выборы в так называемых Луганской и Донецкой республиках 11 ноября, и вероятность того, что выборы будут проведены, составляет 99%.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, такое заявление звучало на пресс-конференции от Александра Моцикa, представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. «Мы не уговорили Россию отменить выборы, которые она хочет провести на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября... Мы видим, что РФ будет их проводить. Эти выборы на 99% состоятся», - подчеркнул он.



По его словам, переговоры в формате трехсторонней контактной группы уже сейчас находятся в тупике, и так произошло из-за позиции России. Mоцик подчеркнул, что именно российская сторона хочет заморозить конфликт на Донбассе и продолжит отказываться от дипломатического способа урегулирования.