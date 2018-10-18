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Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах

18.10.2018 10:17
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Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что гибридная армия Российской Федерации не перестает снижать активность обстрелов, несмотря на трагедию в Керчи.

Вчера, 17 октября, ситуация в районе проведения операции не вышла из под контроля Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Известно, что российско-оккупационные войска 17 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Более того, во время обстрелов противник семь раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. 

Незаконные вооруженные формирования атаковали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.  К несчастью, в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Согласно данным разведки, сразу четверо террористов были ранены.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, ЛНР
 
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