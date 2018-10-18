На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай

18.10.2018 23:43

Сегодня на КПВВ «Марьинка» с пересекающей линию разграничения женщиной произошел несчастный случай. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

По информации, жительница оккупированной Макеевки вышла из автобуса возле «нулевого» блокпоста. В этот момент водитель начал движение, и транспортное средство задело трость женщины и переехало ногу.

После происшествия он подвез пострадавшую в медпункт, там ей оказали необходимую помощь и вызвали «скорую». С подозрением на перелом ноги «скорая помощь» госпитализировала женщину в больницу Курахово Донецкой области.

Источник: https://donpress.com