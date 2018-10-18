Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук

18.10.2018 18:20

Производство наркотиков на оккупированном Донбассе достигло таких высот, что запретные товары теперь активно экспортируются в Российскую Федерацию. Народный депутат Верховной Рады Украины и куратор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал о процветающем наркобизнесе на Донбассе, передает "Диалог.UA". "Объемы налаженного в "Л/ДНР" производства наркотиков преимущественно растительного происхождения на сегодняшний день обеспечивают потребности уже не только местных "потребителей", но и населенных пунктов РФ", - пишет он. Речь идет о том, что распространители наркотиков уже давно промышляют за пределами оккупированного Донбасса в отдельных крупных городах России. "Между представителями спецслужб РФ, контролирующих производство наркотиков в ОРДЛО, и тех, которые контролирует их распространение на территории РФ (в частности на территории Ростовской области России) начали возникать конфликтные ситуации", - добавил Тымчук о спорах кураторов за сферы и территории влияния.



